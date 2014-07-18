Умер известный украинский актер Виталий Линецкий

Сообщения о смерти актера в Facebook написали актер Театра драмы и комедии на левом берегу Виталий Салий и сценарист Григорий Руденко, который готовил сценарий для нового телесериала с Линецким в главной роли.

На данный момент причины его смерти не установлены.

Линецкий был ведущим актером Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра — в нем он проработал 20 театральных сезонов.

Виталий Линецкий родился 16 ноября 1971 года в Ивано-Франковске. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Работал актером в Ивано-Франковском украинском драматическом театре и в Киевском ТЮЗе.

Дважды лауреат профессиональной театральной премии "Киевская Пектораль": в 1998 году - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль Сеньора Меиса в спектакле "Немного вина… или 70 оборотов" по новеллам Пиранделло, в 2007 году - в номинации "Лучшая мужская роль первого плана" за роль Егора Войницкого в спектакле "26 комнат…" по пьесе Чехова "Леший".

На счету Линецкого — более 65 ролей в российских и украинских сериалах и фильмах, многие из которых побеждали на различных фестивалях («Тот, кто прошел сквозь огонь» Михаила Ильенко, «Дом с башенкой» Евы Нейман, «Вечное возвращение» Киры Муратовой).

В кино актер дебютировал в 1992 году. Однако популятность Линецкому принесла роль программиста Олега Пожарского в сериале "День рожждения Буржуя" (2000).