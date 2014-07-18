Во Львове милиция ищет "смертника со взрывчаткой"
На автовокзале Львов после анонимного звонка разыскивают "смертника, который хочет себя взорвать".
Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины во Львовской области.
"18 июля, около 17:00 на оперативный номер «102» поступило сообщение от администратора автовокзала «Львов», что находится на улице Стрыйской, 109, который сообщил, что к ним позвонил неизвестный мужчина и сказал, что «на территории автовокзала находится смертник, который хочет себя взорвать»", - сказано в сообщении.
Читайте такжеМилиция Киева получила сообщение о минировании двух торговых центровНа месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы милиции, взрывотехники и эксперты НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Львовской области, а также представители других служб.
Из здания и территории автовокзала были эвакуированы 30 работников и 250 пассажиров. Движение транспорта временно остановлено.
Правоохранители проводят мероприятия с целью установления личности анонима, который сообщил об опасности.