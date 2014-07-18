Во Львове милиция ищет "смертника со взрывчаткой"

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины во Львовской области.

"18 июля, около 17:00 на оперативный номер «102» поступило сообщение от администратора автовокзала «Львов», что находится на улице Стрыйской, 109, который сообщил, что к ним позвонил неизвестный мужчина и сказал, что «на территории автовокзала находится смертник, который хочет себя взорвать»", - сказано в сообщении.

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Из здания и территории автовокзала были эвакуированы 30 работников и 250 пассажиров. Движение транспорта временно остановлено.

Правоохранители проводят мероприятия с целью установления личности анонима, который сообщил об опасности.