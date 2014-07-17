В пятницу в Украине будет до +35 градусов жары
18 июля в Украине удержится жаркая погода. В течение дня температура воздуха повысится до +30 +33, на юге и в центре до +35 градусов. В западных областях ожидается в пределах +24 +30 градусов. Ночью в Украине +20 +25, на западе +16 +22 градуса.
Локальные грозовые дожди вероятны в западной части и в Крыму. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.
Об этом пишет сайт opogode.ua.
В западной части местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +13 +18 градусов, днем +24 +30 градусов, в Карпатах местами +17 +24 градуса.
В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +17 +22, днем +27 +32 градуса.
В центральных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +17 +22, днем +30 +35 градусов.
На востоке - сухая жаркая погода. Температура воздуха ночью +18 +23, днем +30 +33 градуса.
В южной части преимущественно без осадков, лишь в Крыму пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +18 +23, днем +30 +35 градусов.
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +19 +21, днем +30 +32 градуса.
Ветер в Украине северо-восточный, 5-12 м / с.
Температура воды в Черном и Азовском морях 23-27 градусов, в Днепре - около 22-23 градусов.