Жители Славянска возвращаются в город

На здании городской администрации установлен государственный флаг Украины, а мирные жители, выехавшие из города после начала военных действий, теперь спокойно могут вернуться в родной город. Однако за время боев жилые дома и здания были частично или полностью разрушены. Жители Славянска пока испытывают неудобства в связи с отсутствием нормального продовольственного обеспечения, во многих районах города еще не восстановили подачу электроенергии. Между тем горожане задумываются как теперь восстанавливать город и возвращаться к нормальной жизни.