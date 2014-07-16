Жители Славянска возвращаются в город

14:26, 16 июля 2014
Общество
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В прошлую субботу украинские военные освободили Славянск от террористов и сепаратистов.

На здании городской администрации установлен государственный флаг Украины, а мирные жители, выехавшие из города после начала военных действий, теперь спокойно могут вернуться в родной город. Однако за время боев жилые дома и здания были частично или полностью разрушены. Жители Славянска пока испытывают неудобства в связи с отсутствием нормального продовольственного обеспечения, во многих районах города еще не восстановили подачу электроенергии. Между тем горожане задумываются как теперь восстанавливать город и возвращаться к нормальной жизни.
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