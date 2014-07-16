В Одессе "заминировали" Хозяйственный суд

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, помещения и территория здания обследованы специалистами взрывотехнической службы. В результате никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ не обнаружено.

«Во время проверки указанной информации правоохранители приняли все первоочередные меры, необходимые для обеспечения безопасности людей. Из здания были эвакуированы 250 граждан, в том числе работников суда», - сообщили в отделе.

Начато уголовного производства по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции данной статьи, за подобные «шутки» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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Правоохранителями принимаются меры, направленные на установление личности телефонного хулигана для привлечения его к ответственности, согласно действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, в 16.25 в дежурную часть Одесского городского управления милиции поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на проспекте Шевченко, 29-А, в здании суда, заложено взрывное устройство.