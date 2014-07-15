На Донетчине нашли могилу замученных священников - МВД

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает Радио Свобода.

"Нами сегодня была эксгумирована могила, где похоронены два священника из Славянска. Также два сына одного из этих священников, которых пытали и убили только за то, что они помогали нашим солдатам", - отметил Геращенко.

В то же время советник министра не уточнил, к какой именно конфессии принадлежали погибшие священники.

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