Активист устроил акцию против Путина на кинофестивале в Одессе

Вечером 11 июля на красной дорожке 5-го Одесского международного кинофестиваля активист организации «Креативная молодежь плюс» Евгений Довлатов устроил акцию против президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, появление Довлатова на красной дорожке возле Одесского театра музыкальной комедии, в котором собирались участники и гости фестиваля, стало полной неожиданностью.

Перепрыгнув через ограждение, Довлатов, одетый по фестивальному дресс-коду (в темном костюме и светлой рубашке), стал перед журналистами и людьми, собравшимися возле театра, с плакатом: «Путлер капут». Выкрикивая в адрес президента РФ слова из песни о нем, придуманной футбольными фанатами, активист стал на колени.

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Охрана фестиваля не успела отреагировать на действия Довлатова – его никто не задержал и не помешал завершить мини-акцию.

Довлатов ушел с дорожки вместе со своим плакатом.

«Креативная молодежь плюс» - мужское движение FEMEN.

Как сообщал УНИАН, 5-й Одесский международный кинофестиваль проходит в Одессе с 11 по 19 июля.