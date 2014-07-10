В Николаеве пьяные водитель и пассажир пытались задушить гаишников

15:59, 10 июля 2014
Общество
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В Николаеве во время загрузки автомобиля Mitsubishi Pajero на эвакуатор пьяные 46-летний водитель и 28-летний пассажир внедорожника набросились на сотрудников Госавтоинспекции и начали душить их.

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Как сообщили УНИАН в ГАИ области, инцидент произошел днем 9 июля в микрорайоне Намыв.

К работникам ГАИ, которые обеспечивали безопасность дорожного движения в Николаеве, обратились граждане, которые сообщили, что на территории микрорайона Намыв несколько нетрезвых мужчин двигаются на автомобиле.

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"За считанные минуты, инспекторы прибыли на место и увидели, что действительно на ул. Красных Маевщиков в районе дома № 25 водитель Mitsubishi Pajero «снес» дерево и уже, заметив патрульный автомобиль, пытается убежать, но ввиду его состояния – ничего не вышло", - сообщили в ГАИ.

В присутствии свидетелей 46-летнему мужчине было предложено установить факт опьянения с помощью специального сертифицированного прибора «Драгер Алкотест», результат которого показал, что в его выдыхаемых парах содержание алкоголя составляет 2,11 промилле при допустимой норме - 0,2.

В отношении водителя был составлен административный материал по ч. 1 ст. 130 КУоАП, на место был вызван эвакуатор. "При загрузке автомобиля водитель и его 28-летний пассажир начали вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции и неожиданно набросились на них и даже начали душить", - сказано в сообщении ГАИ.

В результате противоправных действий нетрезвых граждан инспекторы ДПС получили телесные повреждения, правонарушители были задержаны и доставлены в Заводской райотдел милиции.

В настоящее время уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»), согласно которой предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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