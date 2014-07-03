Нападавшие на машину ГАИ в Донецке добивали патрульных выстрелами в голову - СМИ
22:06, 03 июля 2014Политика
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Нападавшие на патрульную машину ГАИ в Донецке добивали сотрудников Госавтоинспекции выстрелами в голову.
Нападавшие на машину ГАИ в Донецке добивали патрульных выстрелами в голову / Новости Донбасса
Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
"Добивали выстрелами в затылок", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что три человека погибли и один тяжело ранен в результате вооруженного нападения на патрульную машину ГАИ в Донецке 3 июля. Нападавшие скрылись.
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