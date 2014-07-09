Террористы пытают пленных женщин наравне с мужчинами - активистка

Общественные активисты зафиксировали немало случаев, когда к пленным женщинам боевики применяли пытки не менее жестокие, чем к мужчинам.

Об этом в эфире программы «Мы вместе» заявила Мария Томак, представитель Центра гражданских свобод, передает Радио Свобода.

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По словам активистки, она недавно общалась с двумя женщинами, которых особенно жестоко пытали вооруженные сепаратисты. Одну - нещадно били, другую - резали ножом, в частности в зоне груди, говорит Томак. Нападавшие обвиняли женщин в причастности к «Правому сектору» и активности во время Майдана. Пытки официально подтвердили киевские медики, уже после освобождения обеих пленниц.

Мария Томак отмечает, что попасть в плен к сепаратистам больше всего рискуют женщины, которые сейчас находятся в зоне АТО, особенно те, кто помогает украинской армии (привозят провизию или амуницию, предоставляющие медицинские услуги). Не меньше угроз, говорит активистка, существует и для социально активных женщин, которые не скрывают свою проукраинскую позицию.

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Тем временем, в России захваченную боевиками в Украине летчицу Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. Власть Украины призывает Россию освободить Савченко, заявляя о «фактически похищении» гражданки Украины.