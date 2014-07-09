В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к смерти журналистов ВГТРК

Как сообщает сайт СК РФ, "гражданке Украины Надежде Савченко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б,е,ж,л» ч.2 ст.105 УК РФ (пособничество в убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц)"

Судом в отношении Савченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте такжеХельсинкский союз подал в Европейский суд на Россию за похищения и пытки людейРоссийские следователи заявили, что Савченко в составе батальйона "Айдар" "узнала координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском" и передала их неким "боевикам" (имеются ввиду боевики ЛНР или какие-либо другие, из сообщения неясно - ред.).

"После этого именно по этим координатам был произведен минометный обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин", - заявили российские "следователи".

Также в СК РФ утверждают, что взятая в плен пророссийскими боевиками Савченко каким-то образом "без документов, под видом беженки пересекла границу России. И при проверке документов в одном из населенных пунктов она была задержана для установления личности. После чего выяснилось, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов".

Кроме того, российские следователи клянутся, что соблюли все формальности при задержании Савченко, в частности, обеспечили ей переводчика и адвоката, и сообщили о ее задержании в украинское посольство.

Напомним, российские журналисты Антон Волошин и Владимир Клян погибли под Луганском в конце июня. Примечательно, что в их гибели террористы обвинили своих - в частности, по этому обвинению ими был "арестован" один из главарей банды "ДНР" Владимир Макович. Версию о том, что журналистов подставили под обстрел сами террористы выдвинул и корреспондент российского Форбса Орхан Джемаль, присутствовавший на месте событий.

Оба погибших работали в Украине без аккредитации.