Жительница Донецка заявила в милицию о похищении неизвестными ее мужа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Куйбышевский райотдел милиции обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что 8 июля около 11.00 неизвестные на улице похитили ее мужа, передвигавшегося на автомобиле «Шкода».Читайте такжеВ Донецке боевики похитили священника

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека, совершенное в отношении двух и более лиц или по предварительному сговору группой лиц).

Проводится расследование.