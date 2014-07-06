Тысячи верующих пришли проститься с митрополитом Владимиром

Тысячи верующих пришли в Киево-Печерскую лавру проводить в последний путь предстоятеля УПЦ, Митрополита Киевского и всей Украины Владимира.

Как передает «5 канал», людей пришло очень много, очередь тянется от лаврских ворот до Успенского собора - а это десятки метров.

Митрополит Владимир ушел из жизни в ночь на субботу, на 79-м году жизни. Он много болел, а в последние месяцы лечился в Киевском центре сердца. Сегодня же в Киево-Печерской лавре проводят божественную литургию и церемонию прощания.

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Отпевание Митрополита Владимира служит митрополит Черновицкий и Буковинской Онуфрий.

Вокруг Лавры появилась стража – около тысячи милиционеров, которые предотвращают возможные провокации.