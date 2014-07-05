Порошенко попрощался с митрополитом Владимиром в Киево-Печерской Лавре

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко попрощался с митрополитом в его палатах в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ МП Владимир (Сабодан). Он проходил лечение в одной из киевских клиник.

Также у Владимира было онкологическое заболевание и болезнь Паркинсона. Кроме того, он перенес операции на сердце и бедре.Читайте такжеПорошенко и Яценюк выразили соболезнования в связи со смертью митрополита Владимира

Состояние здоровья иерарха значительно ухудшилось в январе. По словам его секретаря Александра Драбинко, митрополит не получал надлежащего лечения.

Тело митрополита будет перенесено в Успенский собор Киево-Печерской Лавры, где духовенство и верующие смогут попрощаться с предстоятелем.