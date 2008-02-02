Луценко представил нового начальника донецкой милиции

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня в Донецке представил нового начальник ГУ МВД Украины в Донецкой области Николая КУПЯНСКОГО.

Н.КУПЯНСКИЙ является выходцем из Донецкой области, прошел здесь все ступени в милицейской карьере до должности замначальника областного УВД. Позже занимал в области начальника УВД Николаевской области и должность заместителя министра внутренних дел Украины.

Представляя его милицейскому активу области, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «несколько дней назад кандидатура Н.КУПЯНСКОГО была окончательно согласована с главой государства».

«Я знаю Николая Григорьевича с 2005 года. Он является одним из лучших работников. Это интеллектуальный человек и профессиональный работник», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В своем выступлении он обозначил шесть приоритетных направлений в работе Донецкой милиции, в числе которых продолжение наведения порядка на дорогах, борьба с незаконным распространением трамадола, пресечение нелегальной миграции, соблюдение прав человека и борьба с должностными преступлениями.