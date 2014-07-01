МИД предостерегает граждан Украины от посещения стран западной Африки

МИД рекомендует удержаться от визитов в эти страны до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации.

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Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики МИДа, украинцам, которые находятся в Гвинее, Либерии или Сьерра-Леоне, следует воздерживаться от поездок в южные провинции Гвинеи (города Конакри, Гекеду и Масента), северные и западные регионы Либерии, а также северные (Камбиа и порт Локо) и восточные (Каилахун) районы Сьерра-Леоне.

Кроме этого, в сообщении настоятельно рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены, избегать контактов с инфицированными лицами и животными, которые считаются основными распространителями вируса Эбола (приматы, антилопы, летучие мыши), а также консультироваться с медицинскими учреждениями о возможных профилактических мерах по предотвращению заражения этим вирусом.