Украинские вертолетчики в Либерии оттачивают свое мастерство

На реке Сент Пол, вблизи города Монровия, состоялось очередное практическое тренировки экипажей вертолетов Ми-8 и спасательной парашютно-десантной группы 56-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН в Либерии, где командиром военный летчик 1 класса полковник Петр Плис. Мероприятие проходило под контролем представителей отдела безопасности полетов Миссии ООН в данной африканской стране.

Накануне выполнения полетов над водной поверхностью по поиску терпящих бедствие, для привлеченной группы военнослужащих провели инструктаж, на котором участникам рассказали, на что обращать особое внимание. При инструктаже акцент был сделан на соблюдении миротворцами всх мер безопасности. Также рассмотрели и особенности выполнения полетных заданий.

При практическом выполнении маневров над водной поверхностью экипаж на вертолете Ми-8 сначала обнаружил местонахождение терпящих бедствие. Впоследствии, после облета территории, начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной служб 56-го ОВО полковник Сергей Ромицин и начальник состава - старший укладчик парашютов младший сержант военной службы по контракту Николай Лисков выполнили десантирование в водолазном снаряжении на водную поверхность штурмовым способом с 5 - метровой высоты во время движения вертолета. После этого бортовой техник совершил эвакуацию пострадавших на борт вертолета с помощью бортовой лебедки "ЛПГ-150".

Врачи-спасатели-ординаторы отряда подполковник медицинской службы Андрей Рюмин и майор медицинской службы Николай Гукалюк выполнили спуски-подъемы с помощью спусковых устройств с высоты 35 метров.

В свою очередь экипажи на вертолетах Ми-8 совершенствовали навыки выполнения полетов при поисково-спасательных работах по режиму висения над водной поверхностью днем, ​​полеты в зону, где пилоты совершали маневрирование, отвороты на 90 и 180 градусов, виражи с креном 15 градусов на скорости 160-200 км и на высотах, не превышающих 50 м.

В частности, подполковник Виталий Цапко усовершенствовал навыки в выполнении спасательных полетов к тем, кто терпит бедствие над водной поверхностью, подполковник Александр Широкопояс и майор Максим Юрик выполнили висения и перемещения над водной поверхностью. Рядом с опытными коллегами в составе экипажа выполнял полеты молодой летчик-штурман лейтенант Игорь Коць.

- Выполнение тренировочных полетов с отработкой элементов поисково-спасательных работ над водной поверхностью очень актуальны для этой страны. Либерия покрыта джунглями, горными хребтами и реками, которые в сезон тропических дождей превращаются в очень опасные места как для населения, так и для военных подразделений ООН. Поэтому украинские миротворцы каждые сутки на вертолетах Ми-8 находятся на дежурстве в 30-минутной готовности к вылету в режиме "SAR STAND BY" для осуществления при необходимости поисково-спасательных операций. В течение пребывания личного состава 56 ОВО в Либерии много ее граждан и экипажей гражданских воздушных судов были обязаны своим спасением украинскому контингенту, который отлично выполнял спасательные операции, - рассказал командир 56 ОВО военный летчик 1 класса полковник Петр Плис.

После завершения тренировок представители отдела безопасности полетов Миссии ООН в Либерии высоко оценили летную подготовку украинских миротворцев.