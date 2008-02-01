Генпрокуратура: ситуация в Чернобыльской зоне ужасна
14:52, 01 февраля 2008Общество
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Генеральная прокуратура не удовлетворена деятельностью подразделения Министерства внутренних дел, охраняющего территории под Чернобылем, загрязненные радионуклидами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.
По ее словам, неоднократные рейды сотрудников прокуратуры в Чернобыльскую зоне выявили многочисленные нарушения.
«Ситуация в Чернобыльской зоне ужасная, и она влияет не только на ситуацию в Киеве, но и в Украине в целом», - заявила Т.КОРНЯКОВА.
«Соответствующее подразделение милиции там практически ничего не делает. Все делается формально. Реагирование крайне слабое», - сказала она.
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