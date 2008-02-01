Генпрокуратура: ситуация в Чернобыльской зоне ужасна

Генеральная прокуратура не удовлетворена деятельностью подразделения Министерства внутренних дел, охраняющего территории под Чернобылем, загрязненные радионуклидами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

По ее словам, неоднократные рейды сотрудников прокуратуры в Чернобыльскую зоне выявили многочисленные нарушения.

«Ситуация в Чернобыльской зоне ужасная, и она влияет не только на ситуацию в Киеве, но и в Украине в целом», - заявила Т.КОРНЯКОВА.

«Соответствующее подразделение милиции там практически ничего не делает. Все делается формально. Реагирование крайне слабое», - сказала она.