В Одессе развернули самый больший флаг Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молода», флагом полностью накрыли Потемкинскую лестницу.

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По словам представителей организации, которые привезли флаг-рекордсмен в Одессу, акция символизирует единство украинцев.

В молодежной организации высказали надежду, что в ближайшее время флаг развернут на самой большой площади в Европе - в Харькове. А последней точкой его тура должен быть Донецк.

В этом году свое турне флаг начал со Львова в рамках форума молодежи «Восток и Запад вместе». Впоследствии флаг побывал в Луцке, Умани, Черновцах, Черкассах, Николаеве и других городах.

Флаг изготовили в 2012 году ко Дню Независимости Украины. Впервые его развернули в Киеве возле Национального университета им. Т. Шевченко.

Флаг занесен в Книгу рекордов Украины как самый больший в мире украинский стяг. Его пропорции – 40х60 м, а площадь – 2400 м кв.