Возле "Чонгара" провели митинг в поддержку единства Украины

В мероприятии в частности, приняли участие председатель Херсонской областной госадминистрации Юрий Одарченко, председатель Генической районной госадминистрации Сергей Коржевой, президент Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский, председатель Генического регионального меджлиса крымских татар Аслан Алиев, руководители и активисты Ассамблеи национальностей Украины.

Читайте такжеПорошенко: Обновленная Конституция сформирует современную политическую нацию

Участники митинга держали в руках украинские национальные флаги, плакаты с лозунгами и транспаранты с государственной символикой. В ходе акции участники заявили, что согласно Конституции, Крым является неотъемлемой частью Украины и украинское сообщество не признает аннексию автономии. Участники митинга обратились к международным инстанциям, зарубежным странам и руководству Украины относительно необходимости правового регулирования ситуации, которая сложилась как на полуострове, так и на востоке страны.

Участники акции заявили, что национальности, которые проживают в Украине, не признают включения Крыма и Севастополя в состав России, осуждают сепаратистские проявления на Донбассе, и желают жить в "единой Украине".