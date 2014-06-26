Чехи и украинцы устроили акцию протеста возле посольства России в Чехии
Граждане Чехии вместе с украинцами прошли шествием от здания правительства страны в Праге до посольства России в Чехии.
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Несколько десятков людей с украинской символикой держали в руках плакаты с надписями "Остановите Путина, сохраните демократию", призвали чешские власти не быть равнодушными к событиям в Украине.
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Как сообщает радио "Свобода", акцию "За вашу и нашу свободу" организовали через социальные сети. В течение всего времени демонстрантов сопровождала полиция.
Возле посольства России люди почтили минутой молчания память погибших в Украине, потом выкрикивали "Ганьба!" и называли президента России убийцей. Также демонстранты спели самую популярную на сегодняшний день песню про Путина.
Во время акции митингующие вспоминали 1968 год, когда в Чехословакию вошли советские войска.
Никто из представителей правительства Чехии или посольства России к митингующим не вышел.