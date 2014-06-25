С начала обострения ситуации в Украине погибли 142 бойца ВСУ
13:40, 25 июня 2014Политика
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С начала обострения ситуации в Украине погибли 142 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. министра обороны Михаил Коваль перед заседанием Кабинета министров.
"У нас погибло 142 военных", - отметил он.
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Коваль уточнил, что речь идет о потерях украинской армии начиная с событий в Крыму весной этого года и по сегодняшний день.
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