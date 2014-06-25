С начала обострения ситуации в Украине погибли 142 бойца ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. министра обороны Михаил Коваль перед заседанием Кабинета министров.

"У нас погибло 142 военных", - отметил он.

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Коваль уточнил, что речь идет о потерях украинской армии начиная с событий в Крыму весной этого года и по сегодняшний день.