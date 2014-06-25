На Полтавщине медведь откусил руку 12-летней девочке

Сегодня в селе Искивцы (Лубенский район) медведь, которого местный житель держал в клетке, откусил руку 12-летней девочке.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

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По его словам, ребенок просунул руку в клетку, чтобы угостить медведя печеньем, однако зверь отреагировал по-своему – откусил руку по локоть.

Ребенок госпитализирован в больницу. Состояние девочки – тяжелое.

По данному факту открыто уголовное производство.

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В то же время, как сообщил сегодня ИТАР-ТАСС, в Ростовской области медведь откусил кисть руки пятилетней девочке. Инцидент произошел в станице Мелиховская Усть-Донецкого района.

Отмечается, что медведя содержали в клетке на территории базы отдыха. Клетка была огорожена металлической сеткой, в которой был проем 89х74 см, позволяющий к ней пройти. По предварительным данным следственного ведомства, пятилетняя дочь сотрудницы базы отдыха просунула через проем руку в клетку, и хищник откусил ей кисть.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП и проверяют правомерность содержания дикого животного на территории базы отдыха.