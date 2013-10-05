В Сибири медведь забрался на дачу и съел весь борщ

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на региональное управление МВД РФ, медведя прогнали полицейские, которых вызвали спрятавшиеся в бане хозяева дома. Животное удалось отпугнуть выстрелом в воздух. Пострадавших в результате инцидента нет.

По словам хозяев, они оставили борщ остывать на веранде, а сами пошли ночевать в баню, поскольку сам дом еще не достроен. Проснувшись от странного шума, они обнаружили, что медведь выламывает окно дома. К приезду полиции медведь успел съесть весь борщ, который, по мнению хозяев, на тот момент так и не остыл.

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Подобные инциденты под Усть-Илимском происходят регулярно. Медведи заходят на дачные участки в поисках пищи, при этом ни одного случая нападения на людей пока не зафиксировано. Кроме того, от голодных животных страдают и другие населенные пункты области. Так, в 2012 году для борьбы с ними в Братске организовали специальный патруль.