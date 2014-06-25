Одессу посетил первый в сезоне лайнер-тысячник

Как сообщает Думская.нет со ссылкой на пресс-службу порта, теплоход Balmoral (217м, флаг Багамских островов) прибыл в Одессу из Варны (Болгария). На его борту 1143 пассажира, в основном — англичане. На 18.00 запланирован отход на Констанцу (Румыния).

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Ранее Balmoral уже посещал Одессу. Последний раз — в 2000 году. Правда, тогда теплоход носил другое имя — Сrown Odyssey. В апреле 2012-го Balmoral стал знаменитым на весь мир - когда теплоход в точности повторил рейс знаменитого «Титаника», приуроченный к 100-летию кораблекрушения.

Напомним, оккупация Крыма и провал туристического сезона на полуострове могут дать существенный толчок развитию другим курортным городам Украины.