Знаменитый «Золотой пляж» впервые за долгие годы пустует, как и прибрежные кафе, желающих покататься на водных аттракционах тоже нет, сообщает Крым.Реалии.

Многие мини-гостиницы закрыты, остальные работают не в полную силу.

«На турбазе «Золотой пляж», при вместимости шестьсот мест, сейчас отдыхают семьдесят человек. А в прошлом году в это время здесь жили 550 курортников. В санатории Министерства обороны, при возможности принять 550 отдыхающих, два дня назад было 16 человек» - рассказала корреспонденту Крым.Реалии местная жительница.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму появилась военная полиция РФВ целом, по самым оптимистичным оценкам местных жителей, количество отдыхающих составляет сейчас около 20% от прошлогоднего турпотока.

По официальным подсчётам, в 2013 году за период с середины мая до конца июня Крым посетили 1,27 миллиона туристов.

Из-за аннексии Крыма на полуострове нет туристического потока, привычного для летнего периода. В первых числах июня, по данным «министра» курортов и туризма Крыма Елены Юрченко, объекты санаторно-курортного комплекса Крыма были заполнены на 37%. Тем не менее, она подчеркнула, что «курортный сезон, пусть не в объемах прошлого года, но всё же состоится».

Жители материковой Украины, которые составляли основную долю отдыхающих, после аннексии полуострова, переориентировались на курорты Болгарии, Грузии, Турции, Греции, Хорватии и Испании. Согласно опросу среди российского населения, посетить этим летом Крым намерены лишь 3% россиян.