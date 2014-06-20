В Славянске организована розничная торговля продуктами с машин
14:05, 20 июня 2014Общество
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В Славянске Донецкой области, в связи с закрытием в городе магазинов, в настоящее время организована розничная торговля продуктами с машин.
фото REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой областной госадминистрации (ОГА). "Жители Славянска, по мере возможностей, обеспечиваются продуктами первой необходимости. Их реализация осуществляется с машин",- сказано в сообщении.
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По информации департамента, полученной от райгосадминистраций и исполкомов горсоветов, в остальных населенных пунктах Донецкой области магазины работают в штатном режиме, их график работы меняется в случае проведения АТО.
Продукты первой необходимости на предприятия розничной торговли поступают вовремя, в достаточном ассортименте и количестве, заверили в ОГА.
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