В Славянске организована розничная торговля продуктами с машин

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой областной госадминистрации (ОГА). "Жители Славянска, по мере возможностей, обеспечиваются продуктами первой необходимости. Их реализация осуществляется с машин",- сказано в сообщении.

Читайте такжеСелезнев: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Славянска и Краматорска

По информации департамента, полученной от райгосадминистраций и исполкомов горсоветов, в остальных населенных пунктах Донецкой области магазины работают в штатном режиме, их график работы меняется в случае проведения АТО.

Продукты первой необходимости на предприятия розничной торговли поступают вовремя, в достаточном ассортименте и количестве, заверили в ОГА.