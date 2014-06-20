Для создания рабочих мест в Донбассе планируется создать фонд с участием стран ЕС

01:36, 20 июня 2014
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко инициирует государственную программу по восстановлению жилья, разрушенного в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Славянск / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг по итогам встречи президента с представителями деловых и экономических кругов Донбасса.

"Президент Украины предложил реализовать государственную программу по восстановлению жилья, которое было разрушено в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении. 

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Во время встречи Порошенко сообщил, что совместно с ЕС была разработана новая программа посозданию и сохранению рабочих мест в регионе, для реализации которой ряд стран согласились создать фонд размером 1,5 млрд евро.

Президент проинформировал о деталях мирного плана по урегулированию ситуации на востоке страны. "Он особо подчеркнул важность совместных и согласованных действий сегодня", - подчеркнули в пресс-службе.

Порошенко отдельно отметил пункты плана по децентрализации власти, в частности, необходимость расширения полномочий территориальных общин.

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