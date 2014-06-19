Из зоны АТО переселено уже 10,5 тысяч человек

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1», заявила представитель уполномоченного по правам человека Ирина Кушнир.

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Она отметила, что государство оказалось не готовым к ситуации с появлением вынужденных переселенцев внутри страны, оно оказалась неспособным координировать действия своих министерств и ведомств, и первые шаги по обустройству переселенцев на новых местах взяли на себя волонтеры.

"Мы каждый день мониторим ситуацию, сотрудничаем с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 18 июня переселенных из зоны АТО лиц насчитывается 10,5 тыс. и каждый день их количество растет", - сказала Ирина Кушнир. При этом она отметила, что из них 700 человек - это инвалиды и пожилые люди, которые нуждаются в особом уходе, а также 4200 детей.