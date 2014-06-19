На Херсонщине неизвестные завалили один памятник Ленину, а другому отбили голову

Утром местная власть поставила Ленина на место, а дальнейшая судьба памятника будет решаться на сессии поселкового совета, сообщает ТСН.

В тот же день в дежурную часть Чаплинского районного отдела милиции поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что у памятника Ленину, который расположен в центре города, отбита голова.

Свидетели рассказали правоохранителям, что ночью видели возле памятника около 15 человек в камуфляжной одежде.

Сейчас херсонские правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного производства за умышленное уничтожение или повреждение имущества.