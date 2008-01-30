В Луганской области до смерти запытали депутата

29 января в поселке Новопсков Луганской области во второй половине дня в собственном доме со связанными ногами и руками и кляпом во рту был найден мертвым депутат райсовета, директора ЧП «Рамус» Владимир Сумароков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили члены Новопсковской организации Луганского комитета защиты конституционных прав и свобод граждан. По их информации, у депутата не выдержало сердце во время пыток. В комитете также сообщили, что В.Сумарокова выделяла независимая позиция, а незадолго до смерти он продал большую партию семян подсолнуха и объявил в интернете о продаже своего предприятия.

Начальник областного управления МВД Украины Владимир ГУСЛАВСКИЙ прокомментировать ситуацию отказался.