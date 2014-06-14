Часть Донбасса из-за террористов осталась без воды

В результате повреждения водопровода в районе активных действий вооруженных формирований в с. Семеновка Славянского района (Донецкая обл.) без центрального водоснабжения остались жители 14 сел Волновахского района и частично г. Волноваха.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, авария произошла 11 июня, поврежден водопровод (диаметром 1000 мм) на первом подъеме канала "Северский Донец-Донбасс".

"Обеспечение водой населения осуществляется из колодцев и подвозом воды коммунальными предприятиями. Восстановительные работы коммунальным предприятием "Компания" Вода Донбасса" начнутся после завершения активных боевых действий в районе повреждения водопровода", - сообщили в ГосЧС.

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Как сообщает пресс-служба городского совета Горловки, в субботу город перейдет на резервное водоснабжение.

«По информации городского подразделения КП" Компания "Вода Донбасса", благодаря дождливой погоде удалось продлить время использования воды в канале. Специалисты предполагают, что уже с завтрашнего дня Горловка перейдет на резервное водоснабжение", - говорится в сообщении.

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Для повышения эффективности использования имеющейся в водохранилище воды, подачу воды будут осуществлять посуточно на первой и второй фильтровальной станции.

Напомним, в районе поселка Семеновка на прошлой неделе в канал попал снаряд, что привело к перебоям с водообеспечением. Из-за артиллерийских обстрелов восстановительные работы приходится время от времени прекращать.

