СМИ: Донетчина может остаться без водоснабжения

В районе поселка Райгородок Донецкой области на днях был взорван водозаборник, в связи с чем вода из реки Северский Донец не поступает на водоочистную станцию, сообщает портал Informator.lg.ua.

Читайте такжеВ Славянске прекращен подвоз питьевой воды - ГосСЭС

Издание сообщает, что 11 июня была отключена техническая вода для Мариуполя, а в ближайшее время должна решиться участь других городов. Сотрудники водоочистной насосной станции вынуждены будут отключить объект, если водозаборники в ближайшие сутки не отремонтируют. Воды в бассейне насосной станции осталось меньше половины, в связи с чем ближайшие несколько дней от источника воды будут отключены Донецк, Мариуполь, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха и другие города Донецкой области.