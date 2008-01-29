Тимошенко настаивает на пересмотре газовых контрактов с РФ и ссылается на ЕС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Европейский Союз поддержал намерение Украины пересмотреть контракты на поставки газа с Россией, что позволило бы Украине подписать долгосрочные контракты на поставки газа с Российской Федерацией.

Об этом сообщает сегодня агентство “Bloomberg”.

Как пишет агентство, Ю.ТИМОШЕНКО хочет пересмотреть соглашение о поставках газа с Россией, поднять тарифы на транзит российского газа и тарифы на хранение газа в украинских подземных хранилищах газа и избавиться от газотрейдера RosUkrEnergo, о чем хочет поговорить во время своего визита в Москве, запланированного на 21 февраля.

По информации агентства, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что будет предлагать формульный подход для определения цены на газ.

“Я услышала поддержку такого типа переговоров здесь сегодня. ЕС заинтересован в формировании долгосрочной ценовой политики”, - цитирует агентство украинского премьера.

Агентство напоминает, что Россия поставляет в ЕС четверть всего газа, который потребляется в странах-членах, из них три четверти поставляется через Украину. В начале 2006 года Россия планировала в четыре раза увеличить цену на газ и ограничила поставки газа в Украину после того, как Киев отказался согласиться на такое повышение цен.

“Рынок должен регулировать все. Это должно быть рыночное регулирование всего... Должна быть рыночная, а не политическая дискуссия”, - цитирует агентство Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, украинской премьер уже неоднократно заявляла о намерении пересмотреть схему поставки газа в Украину с целью исключения с рынка посредников.

28-29 января Ю.ТИМОШЕНКО находилась с визитом в Брюсселе, в ходе которого, в частности, встретилась с представителями зарубежных СМИ, среди которых информационные агентства “France Presse” и “Bloomberg”.