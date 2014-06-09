В зоне АТО в Славянске от ранения погиб ребенок

20:19, 09 июня 2014
Общество
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В зоне антитеррористической операции (АТО) в Славянске погиб 8-летний ребенок.

Ребенок погиб от осколочного ранения / фото @Sloviansk

Эту информацию "ОстроВу" подтвердили в Донецкой областной государственной администрации.

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Согласно сообщению, ребенок погиб из-за осколочного ранения.

Как уточнили Донецкой областной госадминистрации – это первая смерть несовершеннолетнего с начала АТО в Славянске.

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