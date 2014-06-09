В зоне АТО в Славянске от ранения погиб ребенок

В зоне антитеррористической операции (АТО) в Славянске погиб 8-летний ребенок.

Эту информацию "ОстроВу" подтвердили в Донецкой областной государственной администрации. Читайте такжеТеррористы в Славянске хаотично обстреливают жилые кварталы Согласно сообщению, ребенок погиб из-за осколочного ранения. Как уточнили Донецкой областной госадминистрации – это первая смерть несовершеннолетнего с начала АТО в Славянске.

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