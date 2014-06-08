Силы АТО держат Славянск в плотном кольце: террористы истерически пытаются вырваться

В Славянске сегодня террористы устроили один из самых активных обстрелов города за последнее время. Об этом в эфире Общественного ТВ сообщил представитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев, сообщает ТСН.Читайте такжеВ Славянске украинская артиллерия обстреляла казарму боевиков - СМИ

По его словам, силы АТО продолжают держать город в плотном кольце, боевики, в свою очередь, пытаются вырваться из него.

"Мы наблюдаем один из самых активных обстрелов города и блокпостов АТО за последнее время. Боевики истерически пытаются вырваться из города", - отметил он.