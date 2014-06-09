Три человека травмированы в результате взрыва в Николаеве - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

"Сейчас, по предварительным данным, трое человек получили травмы, двое из них от госпитализации отказались, один находится в больнице, состояние его тяжелое, он в шоковом состоянии, около 45% ожогов тела", - сказал Грицаенко.

По данным ГУ ГСЧС области, были эвакуированы 54 жильца из подъезда, в котором произошел взрыв, и из соседнего.

Сейчас спасатели разбирают завалы.

"На данный момент проводится разборка конструкций для того, чтобы попасть под завалы. Объявляется "минута тишины". Сейчас, к сожалению, "минута тишины" нам никакой информации не дала. Работаем дальше", - сказал Грицаенко.

По его данным, жители дома пока еще не обращались с информацией о том, что под завалами кто-то остался.

"Пока не убедимся в чистоте завалов, работы будут проводиться в круглосуточном режиме", - сказал начальник ГУ ГСЧС области.

Предварительные причины взрыва в ведомстве не называют.

"Предварительные причины взрыва мы расскажем, когда закончим разбор завалов полностью. Пока что рано говорить. Работают эксперты, работают криминалисты, работают сотрудники всех служб..." - сказал Грицаенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, в 04.59 в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв - предварительно, бытового газа без последующего горения.

Взрывом разрушено межэтажное перекрытие.

К ликвидации последствий взрыва привлечено от ГСЧС 10 ед. техники и 55 человек личного состава.

По состоянию на 7 часов утра 9 июня спасатели разбирают завал на 4 этаже с помощью крана с целью обнаружения пострадавших.