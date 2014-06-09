Из разрушенного взрывом дома в Николаеве эвакуировали 54 человека

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

"По прибытию на место было установлено, что взрыв произошел на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение строительных конструкций пятого и частично четвертого этажей", - сообщили в ведомстве.

Во время проведения разведки личным составом аварийно-спасательных подразделений был обнаружен один из жильцов дома, мужчина, 1977 года рождения. В тяжелом состоянии его доставили в реанимационное отделение Николаевской городской больницы №3.

Читайте такжеЖена вероятного виновника взрыва в Николаеве не верит в официальную версиюНа месте происшествия работают аварийно-спасательная техника ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и службы гражданской защиты города.

Сейчас продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, в 04.59 в г. Николаев по ул. Молодогвардейская, 28, в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв - предварительно, бытового газа без последующего горения.

Взрывом разрушено междуэтажное перекрытие в одной комнате между 5 и 4 этажами и крышу над квартирой.

К ликвидации последствий взрыва привлечено от ГСЧС 10 ед. техники и 55 человек личного состава.

По состоянию на 7 часов утра 9 июня спасатели разбирают завал на 4 этаже с помощью крана с целью обнаружения пострадавших.