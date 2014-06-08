В Кировограде простились с убитым под Красным Лиманом бойцом

В Кировограде в субботу попрощались с 29-летним Юрием Власенко, бойцом 79-й отдельной Николаевской аэромобильной бригады, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Юрием Власенко погиб 3 июня под Красным Лиманом, на Донетчинне, когда на колонну спецназовцев напали террористы. Десантникам удалось отбить атаку, однако ценой жизней двух бойцов.

На похороны Юрия пришли полтысячи кировоградцев. В его честь в городе назовут улицу. Об этом во время траурной церемонии сообщили представители городской власти.

Юрий Власенко был добровольцем, записался в армию, как только началась мобилизация.