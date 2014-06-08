В Кировограде простились с убитым под Красным Лиманом бойцом
03:36, 08 июня 2014Общество
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Юрий Власенко был добровольцем, записался в армию, как только началась мобилизация.
В Кировограде простились с Юрием Власенко / rk.kr.ua
В Кировограде в субботу попрощались с 29-летним Юрием Власенко, бойцом 79-й отдельной Николаевской аэромобильной бригады, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Юрием Власенко погиб 3 июня под Красным Лиманом, на Донетчинне, когда на колонну спецназовцев напали террористы. Десантникам удалось отбить атаку, однако ценой жизней двух бойцов.
На похороны Юрия пришли полтысячи кировоградцев. В его честь в городе назовут улицу. Об этом во время траурной церемонии сообщили представители городской власти.
Юрий Власенко был добровольцем, записался в армию, как только началась мобилизация.
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