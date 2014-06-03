Опубликовано видео эвакуации раненых бойцов, попавших в засаду террористов

Сегодня результате обстрела террористами колонны украинских военнослужащих, следовавших из Изюма в район Славянска, один военный погиб и 13 ранены в результате обстрела террористами.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев во время телефонного включения на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ бою под Красным Лиманом террористы подбили вертолет сил АТО

"В ходе проведения АТО мы имеем потери. Во время нападения на колонну украинских силовиков, задействованных в контртеррористической операции, из засады боевики стреляли по нашей колонне, и был поврежден один БТР, мы потеряли одного военнослужащего, а также есть информация о 13 раненых, 2 находятся в тяжелом состоянии, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - отметил он.