Инаугурационный гардероб первой леди Марины Порошенко разработан украинскими дизайнерам

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

Как отмечается в сообщении, гардероб Марины Порошенко в день инаугурации президента Украины Петра Порошенко состоит из двух ансамблей: дневного и вечернего. В дневном Марина Порошенко присутствовала в Верховной Раде Украины и на торжественном молебне в Софийском соборе. В вечернем ансамбле она вместе с мужем будет принимать гостей на официальном приеме в Художественном арсенале.

«Гардероб Марины Порошенко ко дню инаугурации создан украинскими дизайнерами и призван языком костюма выразить ее гражданскую позицию как женщины и как жены президента Украины. В одежде, созданной для торжественного дня инаугурации, гармонично сочетаются давние украинские традиции, символика новорожденной украинской нации и элегантность», - говорится в сообщении.

Дневной ансамбль состоит из шелкового платья прямого силуэта и летнего пальто цвета лаванды. Автор ансамбля – известеный украинский дизайнер Виктория Гресь, творческий стиль которой отличает изысканность и чрезвычайно тактичное и бережное переосмысление истории европейского костюма и украинских народных традиций.

По словам Гресь, «декор ансамбля нужно было подбирать особенно тщательно – ведь он должен быть в то же время сдержанным, почти незаметным и элегантным. Я решила остановиться на полосах вышивки на рукавах пальто и подоле платья – того же лавандового цвета, что и ткань. В известной мере такой прием следует традициям знаменитых решетиливских мастеров, чье творчество хорошо известно во всем мире благодаря уникальной технике вышивки тон в тон».

Вечернее платье из тончайшей голубой шерсти и хлопка нежно-желтого цвета выполнено в мастерской известного украинского дизайнера Лилии Пустовит, в творчестве которой в течение многих лет национальные украинские мотивы сочетаются с современной космополитической урбанистикой.Читайте такжеПрезидент Литвы считает, что введение безвизового режима с ЕС зависит от Украины

Соавтором вечернего платья стала сама Марина Порошенко. Вот как она изображает работу над этим образом: «Когда я задумалась над вопросом платья инаугурации, мне очень хотелось не останавливаться только на форме, а привнести в образ весомый смысл. Мы уже начали работу и в один момент я просто увидела это платье перед глазами: длинная с двойной юбкой в желто-голубых цветах, которые отныне знают во всем мире и которые являются символом свободы, воли и единения великого народа».

Как отметила Пустовит, «идея сделать платье в цветах национального флага принадлежит действительно Марине Порошенко. Когда она предложила это, я сразу вспомнила людей, которые заворачивались в флаг на Майдане и носили его одновременно как одежду и как мистическую защиту, – эта идея показалась мне абсолютно естественной. Что касается фасона юбки платья – то это такая современная, стилизованная плахта: нижняя «сорочка» и верхняя «обвёртка»».

Дополняет вечерний ансамбль традиционное для женского украинского праздничного наряда ожерелье из желтого перламутра, которое обычно украинки называли «баламуты». Автор ожерелья – львовская мастерица Роксолана Шимчук.