Только 3% россиян собираются отдыхать этим летом в аннексированном Крыму - опрос

Несмотря на аннексию Крыма, россияне предпочитают отдыхать на Черном море России или за границей – этим летом только 3% россиян собираются отдыхать на крымском полуострове, 12% - намерены отправиться на Черное море в России, 5% - за границу.

Об этом свидетельствует социологический опрос российского «Левада-Центра», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, на вопрос о месте отдыха этим летом, 22% опрошенных указали - на даче, садовом участке, 12% - на Черном море в России (в 2013 году – 7%), 6% - в другом городе или селе России, 5% - за границей (в 2013 году – 4%), 3% - в аннексированном Крыму (в 2003 – 2%), 2% - в других местах на территории бывшего СССР, 1% - в Прибалтике, 21% - останется дома, 16% - не поедут отдыхать, 17% - затруднились с ответом.

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Опрос проведен 23-26 мая 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

Как сообщал УНИАН, 4 июня сотрудник Российского союза туриндустрии сообщил, что власти России принуждают руководителей предприятий отправлять своих сотрудников на отдых в Крым, чтобы создать видимость курортного сезона, опасаясь роста недовольства среди крымчан.

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”Руководство России пытается спасти курортный сезон в Крыму, от которого зависит более половины доходов местного населения. Ведь срыв курортного сезона грозит ухудшением социально-экономической ситуации в Крыму - падением уровня доходов граждан, их покупательной способности и, как результат, возникновением недовольства местного населения изменениями, которые произошли на полуострове”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно поэтому российские чиновники прибегают к откровенному ”шантажу”. В частности, отметил он, работники московских предприятий и учреждений сообщают, что на заводах и фабриках российской столицы и в правительственных организациях активно распространяются путевки в санатории и детские лагеря в Крыму, чтобы заполнить их как можно больше, и, по крайней мере, создать картинку, что курортный сезон не сорван.

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При этом он сообщил, что хотя цены на путевки в Крым для россиян чрезвычайно низкие - 20% от реальной стоимости, и за проезд предлагают заплатить только 60% стоимости билета, московские рабочие и чиновники не желают ехать в Крым, считая его ”горячей точкой”.

”Руководство российских предприятий и госучреждений навязывает путевки в Крым как ”нагрузкой” к отпуску летом. Тем, кто отказывается - переносят отпуск на осень”, - сказал собеседник агентства.