Украинцы Италии приобрели рации для украинских военных

Средства для этого украинцы собирали в столице Италии в день голосования на внеочередных выборах президента Украины. В целом организаторы акции собрали 5650 евро, сообщило радио «Свобода».

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С инициативой собрать средства для украинских военных выступила мать одного из военнослужащих, которая работает в Риме.