Украинцы Италии приобрели рации для украинских военных

09:15, 05 июня 2014
Общество
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Украинцы Италии приобрели и передали рации для потребностей украинского войска.

Українці в Італії передали рації для військових / фото REUTERS

Средства для этого украинцы собирали в столице Италии в день голосования на внеочередных выборах президента Украины. В целом организаторы акции собрали 5650 евро, сообщило радио «Свобода».

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С инициативой собрать средства для украинских военных выступила мать одного из военнослужащих, которая работает в Риме.

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