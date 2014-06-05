Украинцы Италии приобрели рации для украинских военных
09:15, 05 июня 2014Общество
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Украинцы Италии приобрели и передали рации для потребностей украинского войска.
Украинцы в Италии передали рации для военных / фото REUTERS
Средства для этого украинцы собирали в столице Италии в день голосования на внеочередных выборах президента Украины. В целом организаторы акции собрали 5650 евро, сообщило радио «Свобода».
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С инициативой собрать средства для украинских военных выступила мать одного из военнослужащих, которая работает в Риме.
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