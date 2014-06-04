Украинцы перечислили на поддержку украинской армии более 128,5 млн грн

«По состоянию на 3 июня в рамках акции «Поддержи украинскую армию» на счета Министерства обороны Украины в качестве помощи Вооруженным Силам Украины от юридических и физических лиц поступило более 128,5 млн грн», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, из этой суммы денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ составляют 120,9 млн грн. При этом на медицинское обеспечение украинской армии пойдет 7,6 млн грн.

С помощью звонков на единый мобильный номер «565» в поддержку украинской армии перечислено почти 30 млн грн (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины).

Кроме того, на счета Минобороны поступило 106,4 тыс. долл. США и 46,9 тыс. евро. Всего было продано иностранной валюты в гривневом эквиваленте почти на 2 млн грн. После продажи иностранной валюты остаток на счетах Министерства обороны Украины составил 700 долл. США и 300 евро.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Министерство обороны Украины инициировало благотворительную акцию «Поддержи украинскую армию». Для участия в акции абонентам мобильных операторов «Киевстар», «МТС Украина», life и «Тримоб» (бывший Utel) предлагалось отправить SMS с любым текстом или позвонить на номер «565». После звонка или SMS со счета абонента автоматически снимается сумма в 5 грн.

Вместе с тем, Минобороны в рамках акции открыло счета в государственной казначейской службе Украины для банковских переводов средств.