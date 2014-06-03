На Днепропетровщине «Ланос» врезался в дерево: погибли три человека, двое ранены

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» не справился с управлением и врезался в дерево. Погибли 41-летний водитель автомобиля и двое пассажиров.

Личным составом ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области с помощью специального инструмента из поврежденного автомобиля спасены девочка 2008 г. р. и пассажирка 1979 г.р. Они госпитализированы в местную больницу.