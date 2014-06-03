На Днепропетровщине «Ланос» врезался в дерево: погибли три человека, двое ранены
12:04, 03 июня 2014Общество
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В понедельник, 2 июня, в райцентре Петропавловка Днепропетровской области в результате ДТП три человека погибли, еще двое пострадали.
В ДТП погибли три человека / Фото : ТСН
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» не справился с управлением и врезался в дерево. Погибли 41-летний водитель автомобиля и двое пассажиров.
Личным составом ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области с помощью специального инструмента из поврежденного автомобиля спасены девочка 2008 г. р. и пассажирка 1979 г.р. Они госпитализированы в местную больницу.
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