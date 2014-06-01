В Луганской области состоялся автопробег за единство Украины

31 мая в Сватово прошел митинг «Луганчане за единую Украину», в котором приняли участие представители: Сватовского, Троицкого, Белокуракинского, Новопсковского, Марковского, Меловского и Старобельского районов Луганской области, а также и представители Боровского района Харьковской области.

Об этом «Восточному варианту» сообщили организаторы акции.

Как сообщается, митинг был частью автопробега «Луганчане за единую Украину», который начался на границе Сватовского и Старобельского районов и закончился на границе Купянского и Сватовского районов.

«Митинг начался гимном Украины и молитвой за погибших в АТО. Панихиду отслужили священники Украинской православной церкви МП и иерей о. Дмитрий с прихожанами Автокефальной православной церкви. От каждой делегации выступили представители с речами. Почти в каждом выступлении звучали лозунги: «За Единую Украину», «Слава Украине!». В конце митинга под пение хора УАПЦ «Молитва за Украину» участники разместились в своих авто, чтобы дружественным сигналом фанфар отметить единство и всем вместе продолжить автопробег», - говорится в сообщении организаторов акции.