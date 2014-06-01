В Луганске террористы с автоматами и гранатометами окружили офицерское общежитие - очевидец

Около тридцати "ЛНРовцев", вооруженных автоматическим оружием и гранатометами, окружили здание офицерского общежития в Луганске.

Об этом корреспонденту 0642.ua рассказал местный житель.

«Два этажа общежития (первый и второй) занимает подразделение разведки сухопутных войск, подчиняющееся, насколько я знаю, Генштабу. Еще на двух этажах (третий и четвертый) находится семейное общежитие. Недавно оттуда вывели женщин и детей. Думаю, что боевики штурмуют воинскую часть в первую очередь ради оружия, так как подразделение это – техническое. Его основная функция – контроль за использованием радиочастот», - рассказал наш собеседник.

По его словам, сейчас здание окружили 25-30 вооруженных людей. Они выкрикивают оскорбления в адрес военных.

Читайте такжеВоенные назвали районы на Донбассе, полностью зачищенные от сепаратистов «Воинская часть эта прибыла в Луганск из Чернигова лет пять назад. Мы успели неплохо узнать этих людей, они – с характером, и так просто не сдадутся. Боюсь, что бой неизбежен. Даже при том, что помощи военным ждать неоткуда. А рядом – жилые дома. Потому мы все очень переживаем. Да и людям, живущим в общежитии, куда податься, если из РПГ попадут в окно третьего или четвертого этажа или в стену?» - говорит он.