Военные обещают не отправлять срочников в зону проведения АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил на пресс-конференции.

“Мы будем осуществлять весенне-летний призыв личного состава. Это не только в ряды Вооруженных сил, но и в Национальную гвардию и в железнодорожные войска, говоря по-старому”, - сказал Коваль.

При этом он подчеркнул, что срочники первые полгода проведут в учебных центрах и только затем будут проходить службу в воинских частях.

Также Коваль отметил, что призывников в армию не будут брать сразу после школы - в 18 лет. Это будут юноши в возрасте 20-24 лет.

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Он добавил, что призывников будут обучать военному делу с таким расчетом, чтобы в дальнейшем убедить их остаться на контрактной воинской службе.

Коваль также заверил, что призывники в любом случае не будут служить в зоне АТО.

“Я вам даю гарантию, что эти люди, которые будут набраны весной-летом, ни в коем случае не попадут в район АТО. Для нас неприемлемо такое понятие как пушечное мясо”, - сказал и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, после военной агрессии России в отношении Украины Верховная Рада 17 апреля с.г. приняла постановление о возобновлении призыва в ВСУ.

Напомним, Государственной комплексной программой реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года был предусмотрен переход армии на комплектование военнослужащими по контракту. Указом президента Украины – верховного главнокомандующего ВСУ от 14 октября 2013 года был отменен обязательный призыв граждан Украины на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Украины и другие воинские формирования в 2014 году, кроме призыва во Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины.

Осенью прошлого года состоялся последний общий призыв в ряды ВСУ.

1 мая 2014 года и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва в Вооруженные силы Украины.

С 15 апреля на востоке Украины проводится антитеррористическая операция.