Турчинов подписал указ о возобновлении призыва в армию

Как сообщает пресс-служба и.о. президента, указ «О мерах по повышению обороноспособности государства» обнародован в «Официальном вестнике Президента Украины» 1 мая 2014 № 16 и вступил в силу.

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В указе отмечается, что, «учитывая дальнейшее обострение общественно-политической ситуации на востоке и юге Украины, факты неприкрытой агрессии, активизацию действий незаконно созданных вооруженных формирований пророссийского направления, захват и блокирование зданий органов государственной власти, органов военного управления, воинских частей, транспортных коммуникаций в Донецкой и Луганской областях, что представляет угрозу посягательства на территориальную целостность, вмешательство во внутренние дела Украины со стороны Российской Федерации, и с целью поддержки Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в боеспособном состоянии, наращивания их способности давать адекватный ответ реальным и потенциальным угрозам Украине», провести, в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", в 2014 году «в установленном порядке призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования Украины пригодных по состоянию здоровья к военной службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 25-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Как сообщал УНИАН, Государственной комплексной программой реформирования и развития ВСУ в период до 2017 года был предусмотрен переход армии на комплектование военнослужащими по контракту.

Указом президента Украины - верховного главнокомандующего ВСУ от 14 октября 2013 г. был отменен обязательный призыв граждан Украины на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования в 2014 году, кроме призыва во Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины.

Осенью прошлого года состоялся последний общий призыв в ряды ВСУ.