В Житомире на 5 лет посадили бывшего милиционера-взяточника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Житомирской области, установлено, что милиционер вымогал деньги от жителя Житомира, в отношении которого было начато уголовное производство по факту незаконного оборота наркотиков и холодного оружия (ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 263 УК Украины).

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В ходе следствия злоумышленник пообещал, что за 5 тыс. долларов США следователь переквалифицирует действия подозреваемого на другую статью Уголовного кодекса Украины – 309, санкция которой предусматривает более мягкое наказание за совершенное преступление, и не будет выносить ходатайство о содержании его под стражей. Себя он предложил в качестве посредника в этой сделке.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года сотрудники СБУ задержали правонарушителя «на горячем» после передачи ему части обусловленной суммы – 1900 долларов.

Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, и осужден к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и испытательным сроком три года. Он также лишен специального звания «капитан милиции».